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вторник
24.10.2017
23:10:05
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Злой рок. Инспектора ГИБДД смерть настигла на дороге.
- Единым фронтом на проблемы. В ОНФ рассказали, как общество подсказывает новые проекты.
- Горожане спрашивают «кто виноват», перевозчики – «что делать»? Сегодня о судьбе пассажирского транспорта в Орле вновь говорили в стенах городской администрации.
- Бюджет по осени считают. Завтра пройдут публичные слушания, где орловская общественность будет иметь право голоса.
- 16 ноября «карточный» дом снесут. Жители против. Свое мнение они высказали на общей встрече.
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