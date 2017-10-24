Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Злой рок. Инспектора ГИБДД смерть настигла на дороге. - Единым фронтом на проблемы. В ОНФ рассказали, как общество подсказывает новые проекты. - Горожане спрашивают «кто виноват», перевозчики – «что делать»? Сегодня о судьбе пассажирского транспорта в Орле вновь говорили в стенах городской администрации. - Бюджет по осени считают. Завтра пройдут публичные слушания, где орловская общественность будет иметь право голоса. - 16 ноября «карточный» дом снесут. Жители против. Свое мнение они высказали на общей встрече.

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Вести-Орёл

24 октября 2017 года







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