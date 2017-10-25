Новости версия для печати Глава администрации Орла рекомендовал подчиненным провести работу над ошибками Ремонт дворовых территорий продолжается. Об этом говорили на рабочем совещании в мэрии.



Заасфальтировано 64 двора. Еще 13, пообещал начальник УКХ Дмитрий Зуев, сделают к 1 ноября. В свою очередь, планируя работы на 2018 год, глава администрации областного центра Александр Муромский рекомендовал провести работу над ошибками.

Александр Муромский: «Проектно-сметная документация сырая – это мягко говоря. Нужно более серьезно подходить к разработке ПСД на ремонт дворовой территории». По информации Дмитрия Зуева, на следующий год подано 120 заявок. Специалисты выезжают на места для составления проектно-сметной документации.





Ольга Борисова

25 октября 2017 года







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