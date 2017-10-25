Глава администрации Орла рекомендовал подчиненным провести работу над ошибками

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Глава администрации Орла рекомендовал подчиненным провести работу над ошибкамиРемонт дворовых территорий продолжается. Об этом говорили на рабочем совещании в мэрии.
Заасфальтировано 64 двора. Еще 13, пообещал начальник УКХ Дмитрий Зуев, сделают к 1 ноября. В свою очередь, планируя работы на 2018 год, глава администрации областного центра Александр Муромский рекомендовал провести работу над ошибками.
По информации Дмитрия Зуева, на следующий год подано 120 заявок. Специалисты выезжают на места для составления проектно-сметной документации.
Александр Муромский: «Проектно-сметная документация сырая – это мягко говоря. Нужно более серьезно подходить к разработке ПСД на ремонт дворовой территории».