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Глава администрации Орла рекомендовал подчиненным провести работу над ошибками

Ремонт дворовых территорий продолжается. Об этом говорили на рабочем совещании в мэрии.

Заасфальтировано 64 двора. Еще 13, пообещал начальник УКХ Дмитрий Зуев, сделают к 1 ноября. В свою очередь, планируя работы на 2018 год, глава администрации областного центра Александр Муромский рекомендовал провести работу над ошибками.
Александр Муромский: «Проектно-сметная документация сырая – это мягко говоря. Нужно более серьезно подходить к разработке ПСД на ремонт дворовой территории».
По информации Дмитрия Зуева, на следующий год подано 120 заявок. Специалисты выезжают на места для составления проектно-сметной документации.


Ольга Борисова
25 октября 2017 года

 


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