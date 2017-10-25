В Мценске на «зебре» была сбита женщина-пешеход

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среда
25.10.2017
12:19:13
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В Мценске на «зебре» была сбита женщина-пешеходДТП произошло вечером 24 октября.
В городе Мценске 24 октября в 21 час 30 минут водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21144», при движении по ул. К.Маркса не уступил дорогу пешеходу. Женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель допустил наезд, вследствие чего женщина получила телесные повреждения.
Каретой скорой помощи пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение и была госпитализирована.
За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.
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