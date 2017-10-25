Новости версия для печати Запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции продлен еще на 180 дней Об этом сообщили в орловском Роспотребнадзоре.



При этом напомнили, что с момента вступления этого ограничения в регионе резко снизилось число алкогольных отравлений и летальных исходов. Для примера, в этом году зарегистрировано 34 подобных случая. В предыдущие годы было от 70 до 100 смертей от алкогольного отправления.



Торговлю контролирует Роспотребнадзор. В этом запрете есть исключения, например, стеклоомывающие жидкости. Подробности можно узнать, позвонив на специальную «горячую линию» - в рабочие дни по телефонам 8 (4862) 42-26-75, 41-47-52 с 9 до 18 часов с перерывом на обед, в выходные по телефону 8 (4862) 41-51-97 с 8:00 до 18:00. По этим же номерам можно не только проконсультироваться, но и сообщить о фактах продажи запрещенной продукции.





Татьяна Напольских

25 октября 2017 года







На главную страницу





