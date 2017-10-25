Новости версия для печати В Орле состоялось открытие первого вузовского чемпионата профмастерства по стандартам Worldskills Участие в нем принимают около 200 человек.



Участники чемпионата соревнуются в 12 профессиях: от строительства и транспорта до дизайна. Но есть и новшество. Впервые введена специальность «Журналистика». Чемпионат продлится до субботы. По его итогам будет сформирована сборная региона. Ребята примут участие в Национальном Межвузовском чемпионате по стандартам Worldskills, который пройдет в Москве.





Татьяна Напольских

25 октября 2017 года







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