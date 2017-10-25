Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Еще 180 дней без спиртосодержащих лосьонов. Запрет на продажу - продлён.



- От слов – к делу. Орловские «фронтовики» подвели итоги: какие проблемы удалось решить, а какие – еще предстоит.



- Учение с увлечением. В Орел прибыл единственный в России автобус-тренажёр.



- Национальное природное богатство. «Орловское Полесье» стало главным на экологическом уроке.



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Вести-Орёл

25 октября 2017 года







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