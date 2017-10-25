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150 орловцев стали участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов

19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил с 14 по 22 октября в Сочи.

Еще вчера они были в Сочи, сегодня - делятся впечатлениями. 150 орловцев вернулись с самого грандиозного события – Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На фестиваль приехали 30 тысяч молодых людей из 185 стран мира – чтобы себя показать и на других посмотреть. Кстати, символ Орловщины – птица из деревянных пикселей – стала популярней, чем логотип фестиваля.
Анастасия Липовецкая, директор центра инноваций в социальной сфере ОГУ им. И.С. Тургенева: «В недрах фестиваля зародилась легенда о том, что если потереть клюв орла, то обязательно тебе это принесет удачу». 
Фестивальная программа включала в себя сессии, круглые столы, дискуссии. Одна из площадок – встреча с министром иностранных дел – Сергеем Лавровым. Вопрос задать не удалось, но ответ орловские студенты получили.
Мария Тулина, участница 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов: «Там были люди из разных стран и все они говорили только одно: что их восприятие России кардинально поменялось. И мы очень надеемся, что это будет позитивным изменением».
Фестиваль закончен, а работа только начинается. В планах – подготовить фотовыставку. Самые яркие кадры 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов увидит весь Орёл. Экспозиция будет передвижной.


Вести-Орёл
25 октября 2017 года

 


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