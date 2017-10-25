Новости версия для печати Общий объем доходов бюджета Орловской области на 2018 год прогнозируется в размере чуть более 27 млрд. рублей Цифры предполагаемых доходов и обязательных расходов областной казны сегодня представили на обсуждение общественности. Все предложения, которые поступили сегодня, будут внимательно рассмотрены. Поправки помогут сформировать выверенный бюджет.



Публичные слушания собрали не только исполнительную и законодательную власть, но и представителей общественных объединений, в зале было и много студентов. Ко второму чтению цифры в главном финансовом документе региона могут быть скорректированы, но пока общая картина такова: немного сократился валовой региональный продукт. На образование выделено около шести миллиардов, на здравоохранение около двух. На спорт чуть больше 90 миллионов рублей.

Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Мы серьезно поработали и провели работу во всех комитетах для того, чтобы проанализировать, конечно, как доходную, но и, что самое важное, расходную часть. Посмотрели, где неэффективно расходуются бюджетные денежные средства для того, чтобы мы, действительно, могли их направлять туда, где сегодня первостепенные задачи требуют от нас жители». Елена Сапожникова, руководитель департамента финансов Орловской области: «При проектировании расходной части областного бюджета на 2018 год сохраняется преемственность курса бюджетной политики, направленной на обеспечение устойчивости бюджетной системы, социальной направленности расходов областного бюджета, а также соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством». Также было отмечено, что проект бюджета сформирован на базе государственных программ, которые будут охватывать основные направления. Поддержат сельское хозяйство, будут привлекать молодежь в глубинку, а именно - рассмотрят вариант строительства жилищных комплексов. Уделят внимание и программам, направленным на раскрытие талантов молодежи.

Владимир Пукаев, депутат Облсовета, председатель Орловской региональной общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей»: Буду выходить с инициативой о внесении поправок в две программы - в программу «Молодежь Орловщины» по проведению непосредственно регионального отбора Дельфийских игр здесь. И вторая программа - это программа развития культуры по отбору и направлениям на Всероссийские и международные игры». Светлана Папонова, председатель новодеревеньковского Райсовета, глава Судбищенского сельского поселения: «Хочется отметить следующее, что формирование проекта бюджета осуществлялось в непростых экономических условиях. И, конечно, следовало учитывать прогнозы социально-экономического развития Орловской области. Проект бюджета на 2018 год представлен как сбалансированный». Основные источники пополнения на грядущий финансовый год это, по-прежнему, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и имущество организаций. В итоге в 2018 году общий объем доходов бюджета Орловской области прогнозируют в размере 27 млрд. 668 млн. рублей.





Анна Вайсергисер

25 октября 2017 года







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