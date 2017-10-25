Новости версия для печати Орловцы получили налоговые уведомления с баснословными суммами До 1 декабря этого года необходимо заплатить все имущественные налоги, начисленные за 2016 год. Земля тоже является объектом налогообложения. Многие уже получили уведомления на оплату земельного налога, только вот цифры в них повергли людей в настоящий шок. Цена возросла многократно.



Как выяснилось, такое увеличение земельного налога произошло потому, что в 2014 году была повсеместно проведена кадастровая переоценка. По закону кадастровая стоимость не должна превышать рыночную, в нашей области все произошло с точностью наоборот.



Теперь владельцы личных соток должны доказывать, что за ту цену, которую определили независимые оценщики, можно купить не только их земельный участок, но еще и десяток соседских. Отстаивать свое право на справедливость жителям приходится специальной комиссии, созданной в региональном Росреестре.



С такой же проблемой в комиссию по оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости обращаются и предприниматели. Для многих из них новый налог стал тоже неподъемным.



Чтобы обратиться в комиссию, нужно представить пакет документов. В нем обязательно должен быть представлен отчет о рыночной стоимости. А сделать его могут, опять же, только независимые оценщики.

Алёна Волженцова, независимый оценщик: «Мы осматриваем земельный участок, смотрим все документы, затем мы готовим отчет, используя закон, федеральные стандарты оценки и таким образом выходим на рыночную стоимость». Если все сделать правильно, то положительный результат не заставит себя долго ждать.

Елена Калсынова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Орловской области: «Комиссия работает с 2015 года, за это время было рассмотрено более тысячи заявлений в отношении примерно семи тысяч объектов недвижимости. Комиссия заседает почти каждую неделю. Вынесено 82% положительных решений». Еще одно новшество при исчислении земельного налога коснулось тех, кто получил в собственность участок под индивидуальное жилищное строительство.

Андрей Дудоладов, главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Орловской области: «Если в течение десяти лет после регистрации права собственности на земельный участок не зарегистрировано право на построенный на этом участке объект, исчисление суммы земельного налога за 2016 год производится с учетом коэффициента 2, то есть сумма налога удваивается». В Орловской области такой коэффициент уже применен при расчете налога в отношении порядка 400 земельных участков.





Оксана Гранн

25 октября 2017 года







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