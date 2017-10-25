Новости версия для печати В Орле прошел концерт камерного хора «ЛИК» В новом сезоне областная филармония подготовила для своих зрителей несколько приятных сюрпризов, и одним из них оказалось очень трогательное выступление лауреата Всероссийских и международных конкуров камерного хора «ЛИК». Концерт прошел на сцене ДК Железнодорожников, был полный зал, а со сцены звучала светская и духовная музыка замечательного композитора Павла Чеснокова.



Всю программу концерта посвятили 140-летию замечательного русского композитора, регента Павла Григорьевича Чеснокова. Церковные песнопения составляют подавляющее большинство творческого наследия музыканта. Им написаны практически все важнейшие молитвословия православного богослужения. Дмитрий Коваленко, художественный руководитель Орловского губернаторского камерного хора «ЛИК»: «О нем писали как о человеке «голубиной души», он воспринимал мир как христианин – с мудростью и верой в победу добра, в торжество любви». Стиль произведений Чеснокова характеризуется необыкновенной поэтической выразительностью, тончайшей эмоциональностью, искренностью и непосредственностью в передаче чувства, разнообразием оттенков внутреннего мира – от трепетной задушевности тайной молитвы до возвышенной экспрессии прямого обращения к Богу. И зрители концерта это почувствовали. Ольга Гарбар, лектор-музыковед Орловской государственной филармонии: «Его музыку не изучают ни в музыкальных школах, ни в музыкальных колледжах, по-моему, даже ни в консерваториях, но ведь это гений хоровой музыки 20 века». Входя в плеяду композиторов так называемой новой московской школы церковной музыки, Чесноков всё-таки заметно отличается от них. В своих светских и духовных сочинениях Павел Григорьевич «построил» свою интонационную систему. Дмитрий Коваленко, художественный руководитель Орловского губернаторского камерного хора «ЛИК»: «Его мелодика всегда узнаваема, она очень романтична, по стилю он, может быть, пост-романтик, но в его творчестве эта романтическая нотка – исповедальная, искренняя - горит жарким огнем». И еще один удивительный факт из жизни композитора: с разрушением храма Христа Спасителя в Москве он перестал писать музыку. После Октябрьской революции его произведения 70 лет были под запретом. И только с 90-х годов музыка Чеснокова вновь обрела своего слушателя, и вновь окрыляет сердца и пробуждает души.





Эва Стасюлевич

25 октября 2017 года







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