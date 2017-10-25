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Коротко о главном

- По доходам и расходы. Сегодня в Орловской области считали деньги.

- Когда вода действительно на вес золота. Пожилых орловчан разводят на воду.

- Такая земля нам не по карману. Земельный налог заставил людей задуматься, верны ли расчеты?

- Умный автобус завернул в наш город. Такое транспортное средство в России существует в единственном экземпляре и предназначено для обучения азам безопасности.

- Орел в Сочи стал одним из символов. Орловская делегация вернулась с XIX Международного фестиваля молодежи и студентов.