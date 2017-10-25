Новости версия для печати В Орле предприимчивые дельцы навязывают пенсионерам установку фильтров для воды В УМВД по городу Орлу начали поступать заявления от пенсионеров, которые считают себя обманутыми под видом оказания жилищно-коммунальных услуг. За установку обычных фильтров для воды предприимчивые визитеры получили с них заоблачные суммы.



С такой манерой продаж полицейские сталкивались не раз. Гости представились сотрудниками «Водоканала», мельком предъявив какие-то удостоверения, и огорошили пенсионеров: в квартире, якобы, необходимо в обязательном порядке установить фильтры для воды. Сумму за работу попросили нешуточную. Как сообщили пострадавшие, изначально цена была названа более 50 тысяч рублей. Набив цену, визитеры цинично сделали вид, что готовы пойти ветеранам навстречу. Стоимость сомнительной услуги, как бы нехотя, сократили до 27 тысяч рублей. Одного пенсионерам не сообщили: розничная цена такого фильтра колеблется в районе 2 тысяч рублей, и устанавливать их дома вовсе необязательно. Полицейские быстро нашли предприимчивых «водопроводчиков», но те вели себя вполне уверенно, убежденные в своей безнаказанности. Полицейские признают, подобные дельцы отыскали в российских законах внушительную дыру, куда и улетают теперь безвозвратно деньги простодушных стариков. Никита Сущенко, заместитель начальника пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Как правило, распространители данных приборов и услуг имеют статус зарегистрированных предпринимателей и все необходимые документы на товар. Гражданам рекомендуется быть более внимательными при совершении покупок и реально оценивать необходимость наличия такого прибора дома. Не стоит торопиться с совершением покупки, даже если продавцы расписывают ее необходимость и достоинства. Данные приборы находятся в продаже в специализированных магазинах, и прежде чем купить устройство у пришедшего к вам домой человека, узнайте цену в розничной продаже, как правило, она будет в разы ниже. Если у вас возникли сомнения, позвоните в дежурную часть полиции по телефонам 02 или 102, или своему участковому».





Иван Суверин

25 октября 2017 года







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