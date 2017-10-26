Новости версия для печати Орловские приставы забудут на время о чужих долгах Больше семидесяти сотрудников сегодня станут добровольными донорами.



Эта акция проводится в управлении судебных приставов уже несколько лет подряд и с каждым годом желающих принять участие в ней становиться все больше. В этот раз, стражи закона планируют сдать около 30 литров крови. Значительная часть от этого количества пойдет на производство плазмы для детей больных онкологическими заболеваниями.





Оксана Гранн

26 октября 2017 года







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