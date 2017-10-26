Новости версия для печати Сегодня в областной библиотеке пройдут «Четырнадцатые Денисьевские чтения» Участие в них примут сотрудники федеральных библиотек, архивов, музеев, преподаватели вузов, краеведы из разных городов России и ближнего зарубежья.



Межрегиональная научно-практическая конференция названа в честь знаменитого библиотековеда, уроженца Орла, Виталия Денисьева. Это совместный проект библиотеки и Орловского государственного института культуры. В программе конференции - пленарные заседания, секций, мастер-классы и презентации. Проведение «круглого стола» на тему «Волонтерство в библиотечно-информационной сфере». Так же подведут итоги конкурса научно-исследовательских работ и наградят победителей.





Татьяна Тимохина

26 октября 2017 года







На главную страницу





