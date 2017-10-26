Новости версия для печати Сегодня в Орле стартует спартакиада среди студентов профтехучилищ Соревнования будут проходить по 11 видам спорта.



В этом списке футбол, волейбол, настольный теннис. Начнутся соревнования с армспорта. Впереди еще 10 этапов, победителей в каждом будут определять в мае и тогда же сформируют единую команду, которая представит Орловщину на Всероссийской спартакиаде следующего года.





Мария Семак

26 октября 2017 года







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