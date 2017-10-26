Новости версия для печати Узнавать о пенсии надо с юных лет В Орловской области учащейся молодёжи продолжают разъяснять пенсионное законодательство.



Специалистами Управлений Пенсионного фонда организованы Дни открытых дверей, а на уроках и лекциях уже побывало более двух тысяч школьников и студентов. В образовательную программу включилось около 70 учебных заведений региона.



Максимально интересно и доступно донести основные задачи кампании помогает новый сайт для целевой аудитории. На нём ребята могут узнать об истории развития пенсионной системы или попробовать смоделировать своё будущее на специальном симуляторе, а также выяснить, на какую пенсию можно претендовать при той или иной модели поведения.



Также на занятиях используется ежегодно обновляемое согласно изменениям законодательства учебное пособие "Всё о будущей пенсии: для учёбы и жизни". В красочное издание включены наглядные примеры различных жизненных факторов и ситуаций, что особенно актуально для нынешних школьников, поскольку именно им предстоит формировать свою пенсию по новым правилам.



Старт кампании по повышению пенсионной грамотности дан в сентябре и продлится она до конца года.





Евгения Костомарова

26 октября 2017 года







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