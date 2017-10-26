Новости версия для печати В Орловской области на трассе был сбит пешеход ДТП произошло 25 октября в 18:45 минут.



Водитель двигался по автодороге Орел-Тамбов-Хотетово-Гагаринка со стороны автодороги Орел-Тамбов, и в районе 4 километра произошел наезд на пешехода - мужчину 1979 года рождения, который двигался в попутном направлении справа по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.



За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 28 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.





Орловское Информбюро

26 октября 2017 года







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