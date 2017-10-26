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В Орловской области при пожаре погибли два человека

Пожар произошел в дачном доме на улице Левоовражной поселка Знаменки Орловского района. Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» 26 октября в половине второго ночи.

Как сообщает сайт Главного управления МЧС по Орловской области, на момент прибытия пожарных дом горел изнутри открытым пламенем. Была угроза распространения огня на рядом стоящий дом.

В результате пожара сгорела и обрушилась кровля и потолочные перекрытия, дачный дом выгорел изнутри на площади 30 квадратных метров. Также имеются термические повреждения рубероидной кровли соседнего дачного дома на площади 20 квадратных метров.

В три часа утра был обнаружен труп мужчины, предположительно 1966 года рождения.
Через сорок минут пожарные обнаружили труп второго мужчины (личность устанавливается). Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.


Орловское Информбюро
26 октября 2017 года

 


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