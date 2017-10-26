Новости версия для печати "Спасибо, снято!" К 50-летию орловского телевидения. Часть X. Десятая передача из цикла «Спасибо, снято!» вспоминает редкую, исчезающую профессию машинистки. Сорок лет в ГТРК «Орёл» отдала ей Нина Петровна Платонова. Она не только перепечатывала рукописи, но и исправляла ошибки, а иногда даже меняла слова, чем только улучшала тексты в спешке написанных передач. Скорость печатания - 120 знаков в минуту, не глядя в текст. Она первой освоила электрическую технику. Справилась бы и с компьютером, но, отработав своё, просто ушла на пенсию, занявшись воспитанием внучки. Воспоминания Нины Петровны - ценный вклад в нашу общую память о телевидении, зародившемся в прошлом веке.

А на стыке веков на орловском телевидении выходили в эфир две передачи, сослужившие зрителям добрую службу. Первая – «Зонтик для потребителя» - учила нас не пропасть в море потребительских товаров и услуг. Вторая – «Эко-колокол» - рассказывала о природе Орловщины. Их автором была Маргарита Королёва, журналист яркой индивидуальности, человеческой неуспокоенности. Она вспоминает забавные случаи на съёмках программ.









Вести-Орёл

25 октября 2017 года







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