Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Прикосновение зимы. Сегодня жители Орла увидели первый снег.



- Как за несколько дней «городскую среду» превратить в «комфортную»?



- Уже не за себя, а за всех инвалидов. Клавдия Ставцева готова обжаловать решение областного суда в Москве и Страсбурге.



- Капля жизни. Орловские судебные приставы сегодня сдали кровь.



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Вести-Орёл

26 октября 2017 года







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