Новости версия для печати В орловской областной прокуратуре провели специальный день приема Одной из проблем региона остается невыплата заработной платы. Общий долг приближается к 71 млн. рублей. Именно такую цифру предоставил Орелстат на 1 октября. В орловской областной прокуратуре провели специальный день приема, где рассказали орловцам, как отстаивать свои трудовые права.



Как пояснила начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Екатерина Давыдова, прокуратура комплексно принимает меры в целях защиты нарушенных прав граждан в вопросах несвоевременной выплаты заработной платы. В истекшем периоде 2017 года проведено более 290 проверок исполнения трудового законодательства, по их результатам выявлены нарушения. Внесено 97 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 91 лицо, в интересах работников в суды предъявлены иски на сумму свыше 24 миллионов рублей. По направленным в следственные органы материалам возбуждены и расследуются 10 уголовных дел.



В ходе прокурорского приема была организована прямая связь с главным заинтересованным ведомством – инспекцией по труду. В прокуратуре говорят: чаще других проблемы возникают у получателей «серых» зарплат.

Екатерина Давыдова, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области : «Людям заработную плату выплачивают на руки без официального оформления, или выплачивают заработную плату в завышенном по сравнению с трудовым договором объеме. Зачастую сложно доказать истинный размер, поэтому своевременно необходимо инициировать проверки по таким фактам». Впрочем, прокуроры отмечают: то ли зарплату орловцы получают исправно, то ли жаловаться на работодателей не спешат. Всего на прием явились не более десятка заявителей. Подобные тематические приемы в прокуратуре еще будут. Правоохранители призывают жителей области активнее отстаивать свои права.





Иван Суверин

26 октября 2017 года







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