Новости версия для печати В Орловской области с программой «Формирование комфортной городской среды» справился только Болхов Там отремонтированы 11 дворовых территорий и благоустроен Больничный парк. В областном центре ситуация сложная.



В очередной раз собралась, межведомственная комиссия по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Причины срыва в Орле скромно объяснили большим числом замечаний, которые устраняются только при приемке. Работы, кстати, не завершены и на общественных территориях.

Дмитрий Зуев, начальник МКУ УКХ г. Орла: «По парку «Новая Ботаника» установили полностью фонари и плафоны, сегодня устанавливают лавочки и урны, и на этой неделе в пятницу будем готовы к приемке этого объекта. Еще один объект - это проектно-сметная документация по Детскому парку - по контракту работы должны быть выполнены и сдана документация до 15 ноября текущего года». В Ливнах 4 двора еще должны успеть привести в порядок, в Мценске ситуация еще более тяжелая - есть объекты, где работы не выполнены и наполовину. Но главная проблема в том, что при срыве программы область больше не увидит федеральных средств.





Анна Вайсергисер

26 октября 2017 года







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