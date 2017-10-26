Новости версия для печати Продолжается судебная тяжба Клавдии Ставцевой Женщина-инвалид судится с облздравом из-за того, что жизненно необходимые препараты ей выдавались нерегулярно. Дело получило всероссийский резонанс благодаря Прямой линии с президентом страны. Позвонившая в эфир орловчанка сообщила главе государства, что будучи инвалидом не получает жизненно важных лекарств.



Накануне вечером коллегия по гражданским делам орловского областного суда рассмотрела апелляцию Клавдии Ставцевой. Женщина требовала заставить департамент здравоохранения предоставлять лекарства в срок, обеспечить ранее выданные рецепты, выплатить компенсацию морального и физического вреда. Кроме того, истица требовала запретить облздраву деятельность, ставящую под угрозу ее жизнь и здоровье. Однако большинство требований суд первой инстанции отклонил, обязав облздрав снабжать Ставцеву лекарствами, что он уже должен был делать до суда.



Однако областной судебный орган противоречий в выводах коллег из районного суда не нашел.

Сергей Должиков, председатель коллегии по гражданским делам Орловского областного суда: «Судебная коллегия определила: решение Советского районного суда города Орла от 9 августа 2017 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Ставцевой К.А – без удовлетворения». Ставцева и ее представитель намерены обжаловать это решение в Верховном и Страсбургском судах.





Иван Суверин

26 октября 2017 года







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