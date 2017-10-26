Новости версия для печати Орловские приставы стали донорами крови Сегодня сотрудники регионального ведомства пришли к мобильному комплексу по сбору крови. Стать добровольным донором для них – считается честью. Такая акция проводится в орловском управлении судебных приставов уже несколько лет подряд и с каждым годом желающих принять участие в нем становиться все больше.



С раннего утра в мобильном комплексе по сбору крови уже стояла очередь из людей в погонах. В этот раз в списке желающих поделиться частичкой своей жизни было более 50 фамилий. Акция по сбору крови в управлении судебных приставов - мероприятие традиционное. Причем, руководство всегда выступает в первых рядах.



Чтобы не создавать ненужных очередей, в управлении службы даже составили четкий график - когда и кто из желающих будет сдавать кровь. Многие из тех, кто пришел сегодня поделиться частичкой своей жизни, являются еще и активными донорами, которые сдают кровь регулярно.



Прежде чем стать донором, каждый из добровольцев проходит тщательный медицинский осмотр. Но, как утверждают медики, отсева практически нет. Здоровье у служителей закона на высоком уровне.



Как отмечают специалисты областной службы крови, с каждым годом неравнодушных людей становится все больше. Желающих стать добровольными донорами много и среди молодежи и среди старшего поколения. Так что без работы мобильный комплекс по сбору крови не простаивает.









Оксана Гранн

26 октября 2017 года







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