Новости версия для печати В орловском опорном вузе стартовал первый чемпионат «Worldskills» Особенным его сделал статус – внутривузовский. До конца недели продемонстрировать свои знания, проекты и научные разработки смогут около 200 парней и девушек в 12 компетенциях. Традиционные – туризм, геодезия и веб-дизайн, а также новые веяния - реверсивный инжиниринг.



Как пояснил нашему корреспонденту главный эксперт компетенции «Реверсивный инжиниринг» Станислав Сухов, реверсивный инжиниринг призван, к примеру, из испорченной детали получить задуманную - с помощью сканера, измерительных приборов восстанавливается геометрия, на 3D модели убираются дефекты. 3D-принтер и 3D-сканер – неотъемлемые части процесса. Крупные мировые и региональные бренды уже давно используют эти технологии, задача молодых профессионалов – сделать работу более продуктивной и менее трудоёмкой.



Первый в этом учебном году внутривузовский чемпионат «Worldskills» собрал две сотни участников. 12 компетенций, обозначенных организаторами, являются наиболее развивающимися направлениями в экономике региона. К тому же ребятам есть за что побороться: главный приз – путёвка на всероссийский чемпионат «Worldskills». 60 регионов, от каждого по университетской команде, площадка – ВДНХ, перспективы – безграничные.



Сразу после чемпионата «Worldskills» в ОГУ им. И.С.Тургенева область начнёт готовиться к региональному этапу соревнований среди молодых профессионалов. Тогда и определятся участники чемпионата России «Worldskills 2017».









Антон Киселёв

26 октября 2017 года







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