Новости версия для печати Александр Лялюхин прокомментировал ситуацию Клавдии Ставцевой Орловчанка Клавдия Ставцева судится с орловским департаментом здравоохранения из-за того, что ей, как инвалиду, жизненно необходимые препараты выдавались нерегулярно.



Дело получило всероссийский резонанс благодаря Прямой линии с президентом страны. Позвонившая в эфир орловчанка сообщила главе государства, что будучи инвалидом не получает жизненно важных лекарств.



Накануне вечером коллегия по гражданским делам орловского областного суда рассмотрела апелляцию Клавдии Ставцевой. Однако областной судебный орган противоречий в выводах коллег из районного суда не нашел.



И сегодня руководитель департамента здравоохранения области Александр Лялюхин сообщил, что Клавдия Ставцева обеспечена необходимыми лекарствами. И будет получать их и впредь за счет бюджетных средств и спонсоров.





Татьяна Напольских

26 октября 2017 года







На главную страницу





