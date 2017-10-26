Новости версия для печати В Орле проходят традиционные Денисьевские чтения Это мероприятие объединяет библиотекарей и библиографов всего Центрального региона. В этом году конференция состоялась уже в 14-й раз и посвящена она 80-летию образования Орловской области. Утром в институте культуры состоялось обсуждение докладов по исследовательской деятельности библиотек и истории библиотечного дела, а во второй половине дня участники чтений отправились в Бунинку на семинар.



Екатерина Куриленко, аспирант Белгородского института культуры, на чтениях впервые, она занимается исследованием содержательной стороны библиотечного общения и вербальных коммуникаций и приехала рассказать о проделанной работе.

Екатерина Куриленко, аспирант Белгородского института культуры и искусств: «На какие моменты стоит обратить внимание, например, в системе повышения квалификации тех же библиотекарей, какие моменты стоит подтянуть, потому что библиотека это центр чтения, а когда библиотекарь не на должном уровне организует вербальную коммуникацию, это отталкивает. Это, прежде всего имидж библиотеки, имидж библиотекаря». Сегодня свои доклады представят более 40 человек, среди них представители московских и санкт-петербургских библиотек, но можно будет выступить и в заочном режиме, предоставив видеозапись для выступления. Проблемы обсуждаются самые разные. От уровня библиотечно-информационного образования, до необходимости существования библиотечных структур вообще.

Татьяна Мищенко, зав. научно-библиографическим отделом государственной публичной библиотеки России: «Сейчас очень активно обсуждается вопрос о нужности библиотек, и о нужности библиографии как таково, как науки. И куда бы я ни приехала, везде говорят, что это нужно, это важно, этого не хватает». Москва и Питер сегодня лидируют по загруженности библиотек, их стараются поддерживать и финансировать.



В рамках конференции совместно с Государственной публичной исторической библиотекой будет проведен круглый стол «Современный подход к методике подготовки научных и рекомендательных библиографических пособий». А также состоятся мастер-классы, выставки, работа секций. Все информацию о работе Денисьевских чтений разместят на сайте библиотеки им. Бунина.





Эва Стасюлевич

26 октября 2017 года







На главную страницу





