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В Орле проходят традиционные Денисьевские чтения

Это мероприятие объединяет библиотекарей и библиографов всего Центрального региона. В этом году конференция состоялась уже в 14-й раз и посвящена она 80-летию образования Орловской области. Утром в институте культуры состоялось обсуждение докладов по исследовательской деятельности библиотек и истории библиотечного дела, а во второй половине дня участники чтений отправились в Бунинку на семинар.

Екатерина Куриленко, аспирант Белгородского института культуры, на чтениях впервые, она занимается исследованием содержательной стороны библиотечного общения и вербальных коммуникаций и приехала рассказать о проделанной работе.
Екатерина Куриленко, аспирант Белгородского института культуры и искусств: «На какие моменты стоит обратить внимание, например, в системе повышения квалификации тех же библиотекарей, какие моменты стоит подтянуть, потому что библиотека это центр чтения, а когда библиотекарь не на должном уровне организует вербальную коммуникацию, это отталкивает. Это, прежде всего имидж библиотеки, имидж библиотекаря».
Сегодня свои доклады представят более 40 человек, среди них представители московских и санкт-петербургских библиотек, но можно будет выступить и в заочном режиме, предоставив видеозапись для выступления. Проблемы обсуждаются самые разные. От уровня библиотечно-информационного образования, до необходимости существования библиотечных структур вообще.
Татьяна Мищенко, зав. научно-библиографическим отделом государственной публичной библиотеки России: «Сейчас очень активно обсуждается вопрос о нужности библиотек, и о нужности библиографии как таково, как науки. И куда бы я ни приехала, везде говорят, что это нужно, это важно, этого не хватает».
Москва и Питер сегодня лидируют по загруженности библиотек, их стараются поддерживать и финансировать.

В рамках конференции совместно с Государственной публичной исторической библиотекой будет проведен круглый стол «Современный подход к методике подготовки научных и рекомендательных библиографических пособий». А также состоятся мастер-классы, выставки, работа секций. Все информацию о работе Денисьевских чтений разместят на сайте библиотеки им. Бунина.


Эва Стасюлевич
26 октября 2017 года

 


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