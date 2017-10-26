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«Оптимистическая трагедия» в «Русском стиле»

В орловском театре «Русский стиль» начались дни премьерного показа спектакля, приуроченного к 100-летию Октябрьской революции. Героико-революционная по содержанию и модернистская по форме «Оптимистическая трагедия» — это взволнованный рассказ о том, как анархический отряд моряков под влиянием женщины-комиссара становится сплоченным революционным полком.

Пьеса Всеволода Вишневская «Оптимистическая трагедия» была написана в 1932 году. Сначала она называлась «Да здравствует жизнь!», затем появилось другое название - «Из хаоса». Окончательный вариант – «Оптимистическая трагедия» - придумала актриса камерного театра Алиса Коонен, первая исполнительница роли Комиссара.
«Русский стиль» - единственный в городе театр, который таким образом отметил историческую дату. О том, что уроков истории забывать нельзя, напомнил перед спектаклем режиссер-постановщик Валерий Симоненко.
Валерий Симоненко: «Мое отношение к этому такое: русская революция, которая произошла 100 лет назад, для меня лично это второй исторический факт после открытия Америки. Произошло событие, которое показало, что можно построить государство нового типа».
Героиня "Оптимистической трагедии" — женщина, женщина-комиссар, усмиряющая анархический матросский отряд, создающая из него героический красноармейский полк. Исполнительнице главной роли, молодой актрисе Любови Литвиненко, пришлось много работать над ролью, вникая в атмосферу того времени и читая воспоминания о прототипе комиссара революционерке Ларисе Рейснер.
Любовь Литвиненко, исполнительница роли Комиссара: «Я к этому отношусь как к историческим событиям, которые я ни в коем случае не осуждаю, неизвестно, как бы вела себя я, окажись в тех временах».
С первых минут спектакля зритель погружается в неспокойную атмосферу гражданской войны на Балтфлоте. И сразу разворачивается основной конфликт между стихийным, анархическим Вожаком и сознательным, рациональным Комиссаром. О том, кто из них прав, и сегодня очень трудно судить. А ведь эта борьба унесла десятки тысяч жизней.
Евгений Безрукавый, исполнитель роли Вожака: «Беда-то в том, что и та, и другая идеологии они мертвы, в общем-то, оказались. Опять же, это моя точка зрения. Но то, что здесь произносит Вожак – о том, что человека не переделаешь, ведь действительно – его мы не переделали».
Комиссар проводит тонкую психологическую работу, убеждает сомневающихся матросов-анархистов в правильности коммунистической идеологии, устраивает интригу против Вожака, и его в итоге расстреливают. Затем отряд гибнет, однако перед смертью матросы присягают на верность Великой Октябрьской революции. Сто лет - это, одновременно, и давно и недавно. И зрителям было над чем подумать
По большому счет спектакль рассказывает о преодолении смерти, и главным его вопросом и сегодня остается вопрос - зачем человек живет и во имя чего умирает. А это уже каждый решает для себя.


Эва Стасюлевич
26 октября 2017 года

 


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