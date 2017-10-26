Новости версия для печати Андрей Клычков провел прием граждан в приемной Президента РФ в Орловской области На прием к главе региона пришли жители города Орла и Орловского района.



Как сообщает информационный портал Орловской области, одно из обращений касалось предоставления субсидии на улучшение жилищных условий в рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области».



Также к врио губернатора области обратились жители улицы Зеленой поселка Знаменка Орловского района с просьбой оказать содействие в решении проблем, касающихся улучшения освещения улицы, опиловки деревьев и ремонта дорожного покрытия.



За помощью к главе региона также обратилась жительница многоквартирного дома №2 по улице Жилинской города Орла, которая просила оказать содействие в решении жилищного вопроса в связи с аварийными условиями проживания.



Кроме того, поступило коллективное обращение орловских общественников-краеведов о восстановлении дома Лизы Калитиной на Дворянском гнезде и дома Лобановых в связи с предстоящим 200-летием И. С. Тургенева в 2018 году.



По поступившим обращениям глава региона Андрей Клычков дал ряд поручений, направленных на решение обозначенных проблем.





Орловское Информбюро

26 октября 2017 года







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