Андрей Клычков провел прием граждан в приемной Президента РФ в Орловской области

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Андрей Клычков провел прием граждан в приемной Президента РФ в Орловской областиНа прием к главе региона пришли жители города Орла и Орловского района.
Как сообщает информационный портал Орловской области, одно из обращений касалось предоставления субсидии на улучшение жилищных условий в рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области».
Также к врио губернатора области обратились жители улицы Зеленой поселка Знаменка Орловского района с просьбой оказать содействие в решении проблем, касающихся улучшения освещения улицы, опиловки деревьев и ремонта дорожного покрытия.
За помощью к главе региона также обратилась жительница многоквартирного дома №2 по улице Жилинской города Орла, которая просила оказать содействие в решении жилищного вопроса в связи с аварийными условиями проживания.
Кроме того, поступило коллективное обращение орловских общественников-краеведов о восстановлении дома Лизы Калитиной на Дворянском гнезде и дома Лобановых в связи с предстоящим 200-летием И. С. Тургенева в 2018 году.
По поступившим обращениям глава региона Андрей Клычков дал ряд поручений, направленных на решение обозначенных проблем.