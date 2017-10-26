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В Орле жители улицы Преображенской отрезаны от города

Первый снег сегодня осложнил ситуацию на дорогах. И если в центре Орла жители увидели просто мокрые и где-то скользкие дороги, то на окраинах они превратились в труднопроходимые. К нам в редакцию обратились жители Заводского района, они рассказали, что передвигаться по их улице можно только когда сухо или в сильные морозы. При таких условиях на Преображенской точно не увязнешь в грязи по колено. Но в межсезонье даже машины застревают... Когда, наконец, появится дорога, и стоит ли вообще надеяться на это?

Красивый вид и свежий воздух. А главное - рукой подать до речки. На этом плюсы проживания в частном секторе заканчиваются. Жители с улицы Преображенской даже не мечтают об асфальтированной дороге, говорят: «хоть бы щебенкой отсыпанную». Даже летом на дороге слякоть, что уж говорить о сезоне дождей. Резиновые сапоги и галоши – главная обувь для местных жителей в межсезонье.

Дорогу здесь ждут уже около двадцати лет, всё пишут и обращаются. Вот и недавно пришел очередной ответ, в нем все коротко и ясно: «Отложено до следующего рассмотрения».
Сергей Климанов, житель дома №1 по ул. Преображенской: «Городу на нас наплевать, обращались и к Рыбакову, и к депутатам обращались. Все отписываются, обещают помочь, но никто ничего не делает. Делаем за свой счет – покупаем щебенку, какие-то отходы, разравниваем. Машины бьются – не успеваем ремонтировать». 
Дело в том, что словосочетание «дорога в частном секторе» почти, как приговор - третья очередь. Финансирования, как правило, не хватает. И максимум чего можно ждать, что ее отсыплют щебнем, а если очень повезет, то еще и асфальтовой крошкой. Всего в Орле без твердого покрытия почти 160 километров дорог.
Сергей Маркин, заместитель начальника управления коммунального хозяйства администрации г. Орла: «Проезжая часть на улице Преображенской находится без твердого покрытия. К сожалению, при формировании программ по ремонту улично-дорожной сети в текущем году данная проезжая часть не попала в перечень работ, и при формировании программы в следующем году данные работы будут учтены, и при выделении целевого финансирования будут выполнены».
Но проблемы не только в твердом покрытии. Жители соседнего переулка Отрадного сделали дорогу за свой собственный счет, а чтоб по их новенькому асфальту не ездили соседские машины, оставив две плиты, перекрыли путь к улице Преображенской.
Юлия Демец, жительница дома №1 по ул. Преображенской: «Просили открыть дорогу по переулку Отрадному, потому что детей в школу возить нужно. Но нам отказали, перекрыли плитами дорогу. Если там останавливаешься и ставишь машину, то выходит бабушка и грозится перерезать колеса».
Валентина Климанова, жительница дома №3 по ул. Преображенской: «Теперь к нам ни «скорая», ни пожарная, ни такси не подъезжают. Дорога перекрыта. А добираемся мы – заезжаем через другие улицы с обратных сторон».
Если с дорогой ситуация прояснилась, то для того, чтобы сдвинуть с места плиты, а лучше всего найти им новое место хранения, жителям нужно обратиться к участковому и самим написать заявление.




Анна Вайсергисер
26 октября 2017 года

 


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