Новости версия для печати Сегодня в Орле прошли соревнования по армрестлингу в рамках областной Спартакиады среди студентов профтехучилищ и техникумов Соревновались молодые спортсмены во Дворце спорта «Юность России».



Как отметили организаторы, с каждым годом участников таких соревнований становится все больше. Борьба шла в трех весовых категориях - 80, 60 и 55 килограммов. Допускалось всего два поражения.

Роман Плаутин, главный судья соревнований по армспорту: «В этом спорте самое главное – физическая сила, умелое ведение борьбы. Можно быть сильным, но уступить в скорости и проиграть более слабому сопернику, который имеет более скоростные качества». Николай Королев, председатель Орловского регионального отделения ОГФСО «Юность России», заслуженный тренер России: «Сюда приедут порядка ста представителей из ста стран. Это представители международной федерации школьного спорта, и здесь будет проведен первый в России исполком международной федерации школьного спорта». Ну, а сегодня после соревнований лучшие из лучших получили награды. И возможно команда-победитель будет участвовать во 2-й Всероссийской Спартакиаде профобразования, которая пройдет весной.









Юлия Опанасюк

26 октября 2017 года







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