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Собственники жилья в Орловской области обязаны заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования

С декабря 2016 года вступили в силу изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, на основании которых собственники жилья в многоквартирных домах и собственники домовладений подлежат привлечению к административной ответственности в случае уклонения от заключения обязательного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях была введена статья 9.23, часть 2 которой предусматривает административную ответственность за уклонение от заключения такого договора в виде штрафа для граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей.

По вопросу о заключении договора собственнику (пользователю) необходимо обратиться в соответствующий филиал АО «Газпром газораспределение Орел» по месту нахождения жилого, нежилого помещения или домовладения. Так, в случае нахождения многоквартирного дома, домовладения в областном центре, следует обратиться в Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» по адресу: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, дом 17 .