Новости версия для печати Сегодня поздравления с профессиональным праздником будут звучать в адрес аграриев и работников перерабатывающей промышленности Стоит отметить, что в этом году с полей Орловщины был собран рекордный урожай – более трех миллионов тонн зерна.



Уборочная кампания велась ударными темпами, невзирая на плохую погоду. И сегодня, в благодарность за труд, за высокий профессионализм лучшие аграрии региона получат награды от руководства области, а так же ведомственные грамоты. Завершит праздничное мероприятие концертная программа.





Мария Семак

27 октября 2017 года







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