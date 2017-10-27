Новости версия для печати Сегодня Орел закружится в народном танце В Институте культуры начинается IV Всероссийский фестиваль-конкурс «Храним наследие России».



Это громкое событие для хореографов не только Орла, но и других регионов. На фестиваль съезжаются выпускники института, которые достигли отличного результата в профессии. Коллективы, которыми они руководят, являются победителями и лауреатами всевозможных конкурсов. Зрители увидят самые разные направления русских танцев - кадриль, перепляс, хоровод и необыкновенные сочетания классики и новых направлений. Продлится фестиваль до 29 октября.





Эва Стасюлевич

27 октября 2017 года







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