Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Без изменений. Что решил областной суд по делу «Ставцева против Департамента». - Им бы в небо, да долги не пускают. «Мертвая петля» орловского аэроклуба. - За что поставили «неуд» городским чиновникам? - 30 литров крови. Сегодня орловские судебные приставы стали добровольными донорами. - Студенческий десант направили на борьбу с опавшей листвой. Субботы для уборки дожидаться не стали.





Вести-Орёл

26 октября 2017 года







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