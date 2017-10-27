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Депутаты Горсовета поставили «неуд» за реализацию программы по ремонту дворов в Орле

Оценки получили и заказчик работ (а это управление коммунальным хозяйством), и курирующий их заместитель главы администрации города. 131 млн рублей – объем финансирования из трех бюджетов. Закончить должны были в сентябре. Но 11 объектов сделать не успели.

Всего из 77 объектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды» только 11 приняты и оплачены. Что это? Просчеты в самой программе или недобросовестность подрядчиков? Ответы на эти вопросы в очередной раз искали депутаты на октябрьской сессии Городского Совета.

С критикой в адрес городских властей обрушились сразу несколько депутатов. Программа провалена, сдать дворы должны были еще 1,5 месяца назад. Кадровый просчет – ведущий фактор, по их мнению.
Евгений Косогов, депутат орловского Горсовета: «Должен ответственный чиновник ответить своей должностью, и быть уволен». 
Олег Карпиков, депутат орловского Горсовета: «Гарантированные заложенные деньги в бюджете есть, и мы с этой программой не только не справились, мы ее провалили». 
На защиту своих подчиненных встал глава администрации Орла Александр Муромский. Основная проблема – в самой программе.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Мы первые полгода, к сожалению, занимаемся доведением лимитов, корректировкой бюджета и проведением конкурсных процедур. Зачастую сама работа по срокам занимает гораздо меньше времени».
Александр Муромский отметил: все дворы должны сдать до 1 ноября.

А вот денег на осеннюю уборку скверов и парков в казне нет - констатировал глава администрации города. Пополнить бюджет должна программа приватизации. Но два года власти не могут продать 30 помещений в Доме Быта. На сессии было решено: стратегию изменить. Как предложил и.о. начальника УМИЗ администрации г. Орла Максим Диордиев, стоит попробовать осуществить продажу помещений посредством публичного предложения. Цена отсечения при этом будет 50% от начальной цены несостоявшегося аукциона.

Что же касается площадки на улице Карачевской, взамен снесенных ветхих домов здесь появится здание повышенной комфортности. 10 этажей – максимум для этой территории. Таково заключение экспертизы. Депутаты же утвердили процент застройки.




Надежда Невматулина
27 октября 2017 года

 


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