Новости версия для печати Планерный авиаклуб Орла ушел в крутое пике Мекка российских планеристов в этом году впервые сорвала лётный сезон. Многомиллионные долги, конфликт бывшего и действующего руководства, кража формуляров летающих средств. По чьей вине достояние Орловщины вынуждено зайти на экстренную посадку, выяснял Антон Киселёв.



Самым громким событием Центрального планерного авиаклуба за всю историю его существования можно считать Чемпионат мира по планерному спорту среди женщин в 1989 году. Тогда был построен целый комплекс объектов – взлётная полоса, ангары, диспетчерская вышка и, конечно, гостиница для участников соревнований со всей инфраструктурой.

Евгений Митасов, руководитель центрального планерного аэроклуба ДОСААФ России: «Данный район примечателен тем, что, как нигде, метеоусловия позволяют проводить планерные полёты». Метеоусловия - это единственное, что осталось от былого величия. Само центральное здание заброшено. И, судя по обстановке, не меньше 5 лет назад. В ДОСААФе, а именно на их балансе числится организация, уверены, что к разрухе комплекс авиаклуба привели его бывшие руководители. Те, в свою очередь, списывают всё на отсутствие финансирования.

Дмитрий Азаров, руководитель центрального планерного аэроклуба ДОСААФ России (до мая 2017 г.): «Он существовал всё время на государевы деньги. На момент – 10-ый год, в общем-то, закончилось всё». Меры, предпринятые командой прежних руководителей, оценил и Евгений Митасов: «Набрали долгов по газу, электричеству. Естественно, коммунальные службы приняли ответные меры: отключили газ за неуплату. Надо было сделать ремонт крыши – ничего не делалось. Было халатное отношение». Несмотря на то, что проблемы тянутся ещё с 2011 года, аэроклуб функционировал. Каждое лето открывался лётный сезон, проводились даже соревнования по планерному спорту, в том числе и всероссийского масштаба. Закрылись ворота аэроклуба для планеристов только в этом году. Это ещё один козырь на котором пыталось сыграть бывшее руководство. А не взлетел Орёл минувшим летом, потому что исчезли формуляры – паспорта лётных средств. Без них в небо не подняться.



Открытие последнего на данный момент лётного сезона в Орле было летом 2016 года. О том, что в центральном планерном авиаклубе уже тогда были серьёзные проблемы, никто не догадывался. Почему руководители молчат о зарплате, которую не видели уже несколько лет, – тоже непонятно.

Дмитрий Азаров, руководитель центрального планерного аэроклуба ДОСААФ России (до мая 2017 г.): «Из года в год мы проводим чемпионат России по планерному спорту, Кубок ЦФО, а также чемпионаты городов-миллионников. ЦПАК является базой планерного спорта России». Центральный совет ДОССАФ уверен, что на этих соревнованиях, как и на всей деятельности авиаклуба, бывшие руководители неплохо заработали. Планерный спорт не из дешёвых. Курсы для начинающего авиатора обойдутся минимум в 150 тысяч рублей. А ещё ведь есть лакомый кусочек в центре города – офис авиаклуба на Комсомольской, 48, помещения которого, уверены в ДОСААФе, сдавались через аффилированную компанию.

Сергей Руденко, председатель Орловского регионального отделения ДОСААФ России: «По этим недостаткам, которые были выявлены, было принято решение передать дело в военную прокуратуру. По Азарову и его команде». Пока Центральный планерный авиаклуб не наладит работу, орловские планеристы и парашютисты вынуждены гостить в соседних регионах. Сотрудник нашей телекомпании, а по совместительству парашютист-любитель Сергей Локтионов таким образом у соседей уже совершил больше прыжков, чем в родном небе.

Сергей Локтионов, парашютист-любитель: «У нас все потеряно, и приходится ездить в другие города. И по деньгам это накладно. Если в Брянске, например, прыжок обходится 1200, то здесь чуть дороже – около трех тысяч, наверное, будет». А российские планеристы, тем временем ждут момента, когда орловское небо вновь сможет их принять. Евгений Митасов пообещал до весны восстановить паспорта самолётов и планеров, и открыть лётный сезон в 2018 году.









Антон Киселёв

27 октября 2017 года







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