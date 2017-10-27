Новости версия для печати Правительство Орловской области утвердило порядок согласования работы медиков по совместительству Главврачей обязали обсуждать подобные решения с департаментом здравоохранения.



Чиновники считают, что новшество позволит реально оценить дефицит кадров. Отныне потребность каждого бюджетного медицинского учреждения в специалистах будут определять исходя из вакансий, заявленных ими в службу занятости и не заполненных в течение месяца. На согласование по конкретным должностям врачей и среднего медперсонала Департаменту отведено три календарных дня. Продолжительность работы по совместительству будет устанавливаться соглашением между работником и учреждением.



Сейчас в структуре вакантных ставок преобладают терапевты, педиатры, неонатологи, анестезиологи-реаниматологи, а также врачи клинической лабораторной диагностики и «скорой помощи». Решить проблему в Орловской области пытаются за счёт материальных стимулов. Так, с этого года 25 ординаторов получают прибавку к стипендии – по две тысячи рублей в месяц.





Евгения Костомарова

27 октября 2017 года







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