Новости версия для печати Следственный комитет привлечет медиков к суду за смерть пациента Орловским управлением СКР возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».



Название больницы в следственном ведомстве пока не разглашают. Известно, что 40-летний пациент получил травмы различной степени тяжести при опиловке деревьев. Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Диагностика и лечение потерпевшего, по имеющейся у следствия информации, проводились с нарушением действующих правил и стандартов оказания медицинской помощи. 14 августа 2017 года мужчина скончался в отделении больницы. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается». Как сообщили в следственном ведомстве, по делу уже назначено несколько экспертиз.





Иван Суверин

27 октября 2017 года







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