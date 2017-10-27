Новости версия для печати В Орловской области обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого погиб сотрудник ГИБДД, заключили под стражу ДТП произошло 23 октября на 411 километре автодороги М-2 «Крым.



Обвиняемый, управляя автомобилем «ДАФ», допустил наезд на служебный автомобиль «ВАЗ-2115», принадлежащий ОГИБДД УМВД России по Кромскому району. В результате ДТП от полученных телесных повреждений один сотрудник ГИБДД скончался на месте происшествия, двое других инспекторов с повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение.



В настоящее время состояние госпитализированных сотрудников остается тяжелым, им оказывается необходимая медицинская помощь.



Кромским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца жителю Нижегородской области, который обвиняется в совершении преступления. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, идет закрепление и формирование доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт регионального Следственного комитета.





Орловское Информбюро

27 октября 2017 года







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