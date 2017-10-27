Новости версия для печати В орловской Госавтоинспекции сообщили: практика скрытого патрулирования будет продолжена По мнению сотрудников ГИБДД, практика скрытого патрулирования дает неплохие результаты.



Второй год инспекторы могут использовать для выявления нарушений гражданские автомобили. После проведения видеофиксации штрафника останавливает экипаж на служебной машине и предъявляет ему доказательства.



Впрочем, говорят в ГИБДД, скрытое патрулирование применяется инспекторами отнюдь не для повышения служебных показателей. Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «Момент здесь чисто психологический. Мы хотим через пропаганду, через средства массовой информации довести до людей то, что сзади них кто-то едет постоянно, и лучше не нарушать ПДД».





Иван Суверин

27 октября 2017 года







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