Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 33 ДТП Среди них 2 ДТП с пострадавшим, в результате 2 человека получили травмы.



В полдень 26 октября водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-2705», двигаясь по автодороге Болхов-Орел-Витебск, на 68 200 км, не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет. В результате ДТП пассажир автомобиля получил телесные повреждения.



26 октября в 15:40 водитель, управляя автомобилем «МАЗ 437040»,следовал по Наугорскому шоссе, и в районе дома №13 допустил столкновение с автомобилем «Пежо 307», который двигался впереди попутно. В результате этого автомобиль «Пежо» столкнулся с автобусом «ПАЗ», который двигался также впереди попутно. В результате ДТП водитель автомобиля «Пежо» - женщина - получила телесные повреждения.





Орловское Информбюро

27 октября 2017 года







На главную страницу





