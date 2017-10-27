За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 33 ДТП

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пятница
27.10.2017
14:45:34
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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 33 ДТПСреди них 2 ДТП с пострадавшим, в результате 2 человека получили травмы.
В полдень 26 октября водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-2705», двигаясь по автодороге Болхов-Орел-Витебск, на 68 200 км, не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет. В результате ДТП пассажир автомобиля получил телесные повреждения.
26 октября в 15:40 водитель, управляя автомобилем «МАЗ 437040»,следовал по Наугорскому шоссе, и в районе дома №13 допустил столкновение с автомобилем «Пежо 307», который двигался впереди попутно. В результате этого автомобиль «Пежо» столкнулся с автобусом «ПАЗ», который двигался также впереди попутно. В результате ДТП водитель автомобиля «Пежо» - женщина - получила телесные повреждения.
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