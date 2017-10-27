Новости версия для печати Ушел из жизни выдающийся профсоюзный работник – Александр Никитович Евтеев Бывший председатель Федерации профсоюзов Орловской области скончался 25 октября, на 78-ом году жизни.



Он объединял и защищал права работников предприятий области почти полвека. В 1975 году Александр Никитович был избран председателем профкома завода «Стекломаш», затем была работа в областных организациях профсоюзов, облсовпрофе. Неоднократно избирался председателем областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса, а с 1995 по 2010 год он возглавлял областную Федерацию профсоюзов.



С выходом на заслуженный отдых он возглавил Совета ветеранов Федерации профсоюзов. Кавалер Ордена Дружбы, чуткий профессионал, внимательный координатор и наставник – таким трудовое сообщество Орловщины навсегда запомнит Александра Никитовича Евтеева.



ГТРК «Орел» выражает соболезнования родным и друзьям Александра Никитовича.





Антон Киселёв

27 октября 2017 года







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