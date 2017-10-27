Новости версия для печати Новый глава Орловской области продолжает знакомство с общественниками региона Андрей Клычков встретился с руководством регионального отделения Общероссийского Народного фронта.



Активисты рассказали врио губернатора Орловской области о своей работе. Сегодня в ОНФ действует 10 проектов. Это и «Убитые дороги», и «Генеральная уборка», и «Народная оценка качества».

Валерий Савин, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Некоторые проекты являются федеральными, они заданы нашим лидером Владимир Владимировичем Путиным. Некоторые итоги будут подводиться, кстати, в конце года на форуме, на котором первые лица будут присутствовать. Это будет, вероятно, или в конце ноября, или в начале декабря». Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области : «Я предлагаю более тесно сотрудничать и рассматривать мою возможность как некий ресурс поддержки ваших инициатив, и взаимную ответственность в регионе». Глава региона подчеркнул, что сегодня основная задача – сконцентрировать возможности всех политических и общественных сил для решения проблем области.





Надежда Невматулина

27 октября 2017 года







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