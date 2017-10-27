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пятница
27.10.2017
14:46:01
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Орловский «Водоканал» сегодня официально заявил, что не имеет отношение к людям, которые навязывают горожанам установку фильтров для водыПредприимчивые продавцы представляются сотрудниками курской фирмы «Водоканал межрегионсервис».
Недавно в сюжете программы «Вести-Орел» рассказывалось, как семье пенсионеров предложили с большой скидкой фильтр для воды за 27 тысяч рублей. Мотивируя, что стоимость его – 50 тысяч. Купить такой фильтр в интернете можно за 2-3 тысячи.
Орловский «Водоканал» сегодня официально заявил, что не имеет отношение к людям, которые навязывают горожанам установку фильтров для воды. К тому же, «Орелводоканал» заявил, что вода, которая подается жителям Орла и Орловского района, не нуждается в очистке. Она полностью соответствует стандартам качества, что подтверждено лабораторными анализами.
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