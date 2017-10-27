Новости версия для печати Орловский «Водоканал» сегодня официально заявил, что не имеет отношение к людям, которые навязывают горожанам установку фильтров для воды Предприимчивые продавцы представляются сотрудниками курской фирмы «Водоканал межрегионсервис».



Недавно в сюжете программы «Вести-Орел» рассказывалось, как семье пенсионеров предложили с большой скидкой фильтр для воды за 27 тысяч рублей. Мотивируя, что стоимость его – 50 тысяч. Купить такой фильтр в интернете можно за 2-3 тысячи.



Орловский «Водоканал» сегодня официально заявил, что не имеет отношение к людям, которые навязывают горожанам установку фильтров для воды. К тому же, «Орелводоканал» заявил, что вода, которая подается жителям Орла и Орловского района, не нуждается в очистке. Она полностью соответствует стандартам качества, что подтверждено лабораторными анализами.





Татьяна Напольских

27 октября 2017 года







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