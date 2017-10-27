Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
27.10.2017
14:45:56
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Депутаты орловского Горсовета проанализируют «мусорную» проблему

Одна из проблем, которую с переменным успехом пытаются решить и власти, и общественники, - это перенакопление мусора. Особенно – в частном секторе. Эти вопросы вновь прозвучали на сессии Горсовета.

Каждый день в администрацию города поступают жалобы. Исполнительная власть объясняет это так.
Александр Филатов, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Проблема перенакопления отходов на контейнерных площадках частного сектора была отмечена еще в 2013 году. Тогда было принято политическое решение не повышать тариф и норматив, а фактически перейти к некому косвенному субсидированию вывоза отходов из частного сектора». 
Вывозом мусора из большинства многоквартирных домов занимается «ЭкоТек». Частный сектор обслуживает «Спецавтобаза». В итоге, депутаты попросили провести анализ «мусорной» проблемы. А глава администрации Орла Александр Муромский отметил, что будет просить у Горсовета дополнительные деньги уборку кладбищ. Сегодня этой строчки в бюджете областного центра нет.


Надежда Невматулина
27 октября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта