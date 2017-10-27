Новости версия для печати Депутаты орловского Горсовета проанализируют «мусорную» проблему Одна из проблем, которую с переменным успехом пытаются решить и власти, и общественники, - это перенакопление мусора. Особенно – в частном секторе. Эти вопросы вновь прозвучали на сессии Горсовета.



Каждый день в администрацию города поступают жалобы. Исполнительная власть объясняет это так.

Александр Филатов, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Проблема перенакопления отходов на контейнерных площадках частного сектора была отмечена еще в 2013 году. Тогда было принято политическое решение не повышать тариф и норматив, а фактически перейти к некому косвенному субсидированию вывоза отходов из частного сектора». Вывозом мусора из большинства многоквартирных домов занимается «ЭкоТек». Частный сектор обслуживает «Спецавтобаза». В итоге, депутаты попросили провести анализ «мусорной» проблемы. А глава администрации Орла Александр Муромский отметил, что будет просить у Горсовета дополнительные деньги уборку кладбищ. Сегодня этой строчки в бюджете областного центра нет.





Надежда Невматулина

27 октября 2017 года







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