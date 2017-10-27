Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Под стражу. Водителя фуры, сбившего патрульную машину, арестовали.



- Решать проблемы лучше сообща. Новый глава региона встретился с активистами ОНФ.



- Орловская вода не требует очистки. «Орелводоканал» официально заявил, что не имеет отношения к фильтрам за 27 тысяч рублей.



- Будущие призывники показали готовность к службе в армии.





Вести-Орёл

27 октября 2017 года







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