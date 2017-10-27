Новости версия для печати В Орле прошел конкурс «В армии служить почетно» Конкурс проводится уже более 10 лет и приурочен ко Дню призывника.



Свою готовность служить в армии будущие призывники продемонстрировали сразу в нескольких дисциплинах - строевой подготовке, разборке и сборке автомата Калашникова, в отжимании, толкании гири, а также участвовали в кроссе и показали умение быстро и правильно надеть защитные костюмы.



Конкурс проводится уже более 10 лет и приурочен ко Дню призывника. В этом году попробовать свои силы в армейских дисциплинах пришли полторы сотни человек.

Алексей Петрыкин, директор Центра «Десантник», главный судья соревнований: «В конкурсе принимают участие учащиеся ссузов и вузов Орла, молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет и команда центра «Десантник». Все нормативы оцениваются по 10-бальной шкале». По итогам соревнований первое место заняли студенты орловского училища Олимпийского резерва, второе - мезенского педагогического колледжа, третьими стали воспитанники центра «Десантник».









Юлия Сулим

27 октября 2017 года







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