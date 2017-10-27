Новости версия для печати Ситуация с аварийным домом №2 по улице Жилинской в Орле – под личным контролем Андрея Клычкова Врио губернатора Орловской области дал неделю своему заму Анатолию Мишанову и главе администрации Орла Александру Муромскому, чтобы найти решение проблемы.



Программа «Вести-Орел» рассказывала об этой ситуации еще в феврале этого года. Уже тогда жители били тревогу, собирали переписку с разными инстанциями. Опасения вызывало то, что с ноября прошлого года в пятом подъезде дома на стенах появились трещины. Эксперты дали заключение об аварийности дома. Сейчас трещина тянется по всему дому от первого до последнего этажа.



Об аварийной ситуации Андрею Клычкову рассказала одна из жительниц дома, попавшая накануне на прием к главе региона.



О том, как можно решить эту ситуацию, подчиненные должны доложить через неделю.





Татьяна Напольских

27 октября 2017 года







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