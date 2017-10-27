Новости версия для печати Сегодня в Орле стартовал 4-й Всероссийский фестиваль-конкурс народного танца «Храним наследие России» Более 700 участников из 56 городов станут главными героями танцевального форума, который за несколько лет стал визитной карточкой Орла. Впереди три насыщенных событиями дня, среди которых не только конкурсная программа, но и семинары, мастер-классы, открытые уроки.



Хореография расширяет географию. В этот раз на конкурс приехали коллективы из Перми, Калининграда, Ростова-на-Дону и других городов страны. Ансамбль «Виктория» из Южно-Сахалинска добирался до Орла самолетом и поездом почти сутки, и сегодня им уже выступать.



Фестиваль, который проводится при финансовой поддержке Министерства культуры РФ, стал престижным и популярным. Сюда приезжают коллективы, которые уже стали обладателями наград в своих регионах и на других российских конкурсах. Жюри видит свои основные задачи так:

Юрий Деревягин, заведующий кафедрой народного танца Московского государственного института культуры: «Я всегда говорю такую вещь: если танцуешь - это ремесло, надо еще сыграть движение, сыграть внутреннее состояние, образ привнести, тогда это получается, и тогда жюри высокие баллы будет выставлять». Гостей тепло приветствовали от имени областной и городской администраций, а ректор института культуры Николай Паршиков пожелал удачи всем, кто приехал на форум.



Конкурс проводится в трех возрастных категориях. Самые юные здесь те, кому от 9 до 12 лет.



Ничуть не меньше, чем соревновательная программа, важны и мастер-классы, которые проведут солисты балета Мариинского театра, заслуженные артисты России. У многих ребят будет возможность показаться заместителю директора по набору «Академии танца Бориса Эйфмана».

Светлана Щекотихина, заведующая кафедрой хореографии Орловского государственного института культуры: «Жюри у нас компетентное, и у нас не спортивные соревнования, выставляются баллы, но есть и обсуждения, потому что это творчество, каждого ребенка хочется рассмотреть подробно». Главные задачи фестиваля – развитие личностного потенциала молодежи, возможность поддержки талантливых ребят, и, конечно, сохранение народных традиций и культуры нашего многонационального государства. Концертные программы будут идти в большом зале института культуры еще два дня, а в воскресение состоится подведение итогов конкурса и награждение победителей.





Эва Стасюлевич

27 октября 2017 года







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